Emmanuel Macron plaide pour un plan américano-européen pour un cessez-le-feu en Ukraine, avec menace de «sanctions massives»

Le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré vendredi vouloir aboutir "dans les prochaines heures et les prochains jours" à un plan commun américano-européen de cessez-le-feu en Ukraine, d'une durée de 30 jours, assorti de "sanctions économiques massives" en cas de non-respect.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré vendredi vouloir aboutir "dans les prochaines heures et les prochains jours" à un plan commun américano-européen de cessez-le-feu en Ukraine, d'une durée de 30 jours, assorti de "sanctions économiques massives" en cas de non-respect.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il faut que les Russes disent oui. Pas trois jours pour amuser la galerie, si je puis dire, pour entourer le 9 mai et faire la parade. Non, 30 jours", a-t-il dit à la chaîne polonaise Telewizja Polska. "Mon souhait (..) c'est que dans les prochaines heures et les prochains jours, on arrive tous ensemble à porter un engagement de cessez-le-feu en disant, s'il est trahi par l'une des parties, sanctions économiques massives", a-t-il ajouté.

>> Plus d'informations à suivre...