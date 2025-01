Cyril Hanouna – Bruno Retailleau se doutait-il que l'influenceur expulsé allait être renvoyé par Alger ?

Gauthier Le Bret a réagi à l'affaire de l'influenceur algérien expulsé par la France mais renvoyé dans l'Hexagone par Alger, causant l'ire de Bruno Retailleau. Pour le chroniqueur politique qui officie au micro de Cyril Hanouna, ce refus était anticipé par le ministre de l'Intérieur. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Est-ce que Bruno Retailleau connaissait à l'avance le résultat ? Comme le révélait Europe 1 jeudi soir, l'influenceur algérien Doualemn qui avait été expulsé du territoire français en fin d'après-midi, n'a pas été accepté par les autorités algériennes. Il a été renvoyé en France.

"C'était fait exprès"

Ce vendredi, lors d'un déplacement à Nantes, Bruno Retailleau a réagi à cette décision et a estimé que "l'Algérie cherche à humilier la France". Mais derrière ces événements, Gauthier Le Bret perçoit une stratégie du locataire de Beauvau. "C'était fait exprès", avance-t-il au micro d'Europe 1. "Je pense qu'il savait qu'il y avait très peu de chances que ça passe. Et ce qu'il voulait faire, c'est mettre les projecteurs [sur ces problématiques]."

"Ce qu'il veut dire en filigrane, c'est que maintenant ça suffit. Il a fait ça pour que l'on prenne enfin des mesures de rétorsion à l'endroit de l'Algérie." Et Olivier Dartigolles de lui répondre au micro d'On marche sur la tête : "Si la stratégie était de créer ce moment-là, derrière il faut agir. Oui, parce que si on ne le fait pas et que ça reste en l'état, derrière on prend cher."