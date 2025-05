«Ceux qui font de Léon XIV un pape progressiste se fourrent un peu le doigt dans l'œil», affirme Gabrielle Cluzel

Gabrielle Cluzel affirme que le pape Léon XIV n'est pas si progressiste qu'on peut le croire. Pour la chroniqueuse, certains se fourrent même le doigt dans l'œil au sujet du nouveau souverain pontife. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Progressiste ou conservateur ? Depuis l'élection de Léon XIV comme nouveau souverain pontife, une des questions sur les lèvres de tous les observateurs est de savoir si ce nouveau pape est à ranger dans la case des progressistes ou des conservateurs. Et si certains penchent pour la première, selon Gabrielle Cluzel, ils "se fourrent un peu le doigt dans l'oeil".

"Sur la question de l'avortement et de l'euthanasie, il est complètement en ligne avec les conservateurs [...] parce qu'il est catholique", rappelle la chroniqueuse au micro d'On marche sur la tête. Et de préciser : "Il faut quand même se rappeler que l'Église catholique n'est pas une ONG. Donc, elle s'occupe du sort des pauvres et ça, c'est tout à fait légitime. Mais tout ce qu'elle fait n'est pas politique."