Cyril Hanouna – Bruno Retailleau futur Premier ministre ? «Je ne suis pas dans le coup d'après»

L'ombre de la censure plane sur François Bayrou, et si elle se concrétise, il faudra trouver un nouveau Premier ministre. Et dans la liste de ceux qui pourrait avoir le profil pour Matignon se trouve... Bruno Retailleau. Mais le ministre de l'Intérieur, invité exceptionnel de Cyril Hanouna, l'affirme : il est tout à sa mission actuelle.





Bruno Retailleau a-t-il des vues sur Matignon ? Fort d'une popularité qui le place en tête des personnalités de droite dans le cœur des Français, l'actuel ministre de l'Intérieur nourrit-il l'ambition de prendre la tête du gouvernement, alors que l'ombre de la censure plane sur François Bayrou ?

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je suis à ma tâche, et elle est redoutable"

"Je suis à ma tâche, et elle est redoutable [...] donc que je m'y consacre totalement", répond l'intéressé, invité exceptionnel d'On marche sur la tête. "Ce qui fait ma force, je l'ai souvent dit, ce qui fait ma liberté, c'est que je ne suis pas dans le coup d'après et je ne l'ai jamais été."

Reste qu'il est indéniable que les relations entre Bruno Retailleau et Emmanuel Macron se sont réchauffées entre 2017 et aujourd'hui. La presse évoque même des rendez-vous à l'Élysée entre le ministre de l'Intérieur, le président, et Sébastien Lecornu, figurant parmi la liste des prochains premiers ministrables.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Pas un macroniste"

"Qu'il y ait un contact entre le président de la République et son ministre de l'Intérieur. C'est normal. Le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère régalien. [...] Ça veut dire faire en sorte que l'État tienne debout, y compris dans des situations parfois compliquées."

Malgré cette relation, le locataire de Beauvau indique que, pour autant, "ça ne fait pas de [lui] un macroniste". "Je suis respectueux du chef de l'État parce que je suis respectueux comme gaulliste des institutions."