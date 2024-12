Cyril Hanouna – Bayrou à Matignon : «Que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, on n'avancera pas», lance une auditrice

Christine, une auditrice, réagit au micro de Cyril Hanouna à la nomination de François Bayrou à Matignon. Selon elle, cela ne va rien changer. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Une nomination qui va changer les choses ? Ce vendredi, Emmanuel Macron a finalement nommé François Bayrou à Matignon pour prendre la succession de Michel Barnier. Mais pour Christine, auditrice d'On marche sur la tête, "que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, on n'avancera pas".

"Je suis consternée [...] il n'y aura pas de réforme, il n'y a plus rien qui va en France. Monsieur Macron a tout flingué. On perd du temps précieux, nous les artisans commerçants, on s'en rend compte, les chefs d'entreprise s'en rendent compte aussi, mais les politiques, ils s'en foutent." Quel choix reste-t-il donc, selon Christine, pour relever le pays ? "La seule chose qui peut nous sauver, c'est que Monsieur Macron démissionne."