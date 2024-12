cyril hanouna

Pour Gauthier Le Bret, le contexte politique très complexe dans lequel François Bayrou est nommé à Matignon va conduire à une "politique des petits pas". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Il grimpe les marches de Matignon, pour ne rien changer ? Ce vendredi, Emmanuel Macron a nommé François Bayrou Premier ministre. Mais le maire de Pau prend les rênes du pays dans un contexte politique on ne peut plus complexe : il doit former un gouvernement sans majorité à disposition, tout en évitant la censure. Il ne doit donc froisser personne et maintenir un cap.

"Qu'est-ce qui va se passer avec François Bayrou ?", demande Gauthier Le Bret dans On marche sur la tête. "Pour essayer de vexer le moins de monde possible, il faut essayer de prendre les mesures les moins clivantes possibles. Donc on va aller vers la stratégie de la demi-mesure et faire en sorte de colmater les fuites pour essayer d'avoir les LR dans le gouvernement et ne pas avoir la censure des socialistes... [...] A mon avis, on s'achemine vers la politique des petits pas."

