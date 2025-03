Cyril Hanouna – Allocution d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine : «Il veut faire peur à tout le monde», affirme une auditrice

Pour Marie-Isabelle, une auditrice, Emmanuel Macron a voulu faire peur lors de son allocution sur la situation internationale, mercredi soir. Pour elle, ce serait un moyen pour le chef de l'État de "reprendre la main". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

"La menace russe est là", "La patrie a besoin de vous et de votre engagement"... Voici deux phrases de l'allocution d'Emmanuel Macron mercredi soir sur la situation internationale. Un discours qui n'a pas de quoi rassurer alors que les "États-Unis ont changé de position sur la guerre en Ukraine". Et pour Marie-Isabelle, la chose a été faite à dessein. "Je trouve que c'est une catastrophe", indique-t-elle dans On marche sur la tête.

"Il veut faire peur à tout le monde parce qu'il veut reprendre la main. "Il est extrêmement en colère parce qu'il sent bien qu'il perd de son pouvoir et qu'il perd de son charisme", indique-t-elle encore avant d'évoquer sa crainte de voir l'hypothèse de piocher dans l'épargne des Français pour réarmer le pays ne se confirme.