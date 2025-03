Cyril Hanouna – Allocution d'Emmanuel Macron : «On est chez les fous», lâche une auditrice

Pour Safia, une auditrice de Cyril Hanouna, l'allocution d'Emmanuel Macron sur la situation internationale mercredi soir est le signe que nous sommes "chez les fous". Pour elle, il est inconcevable que le chef de l'État demande un effort au peuple pour aider l'Ukraine, alors qu'"on laisse les Français crever la dalle". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



"On est chez les fous !" Voilà comment Safia, une auditrice d'On marche sur la tête qualifie l'allocution d'Emmanuel Macron de mercredi soir sur la situation internationale. Pour elle, "on n'a jamais vu la France dans cet état, c'est du jamais vu", et "on nous demande encore de faire des efforts pour l'Ukraine alors qu'on laisse les Français crever la dalle"

Et d'enfoncer le clou : "Nous en France on crève la dalle, alors déjà que l'on aide les Français, notre pays à s'en sortir, et avec le reste [de l'argent] on ira aider le monde entier s'il faut." Mercredi, Emmanuel Macron a annoncé des investissements supplémentaires dans le domaine de la défense, en précisant que cela n'aurait pas d'impact sur les impôts.

