Ce mercredi 5 mars, le président de la République, Emmanuel Macron, a pris la parole, lors d'une allocution télévisée, pour répondre aux inquiétudes des Français concernant la guerre en Ukraine. Pour une auditrice de l'émission "On marche sur la tête", les propos tenus par le chef de l'État sont tout sauf rassurants et ne mèneront pas à la fin du conflit.

Le chef de l’État, Emmanuel Macron, a évoqué la guerre en Ukraine et ses conséquences pour la France et l’Europe lors d’une allocution télévisée d’une quinzaine de minutes, ce mercredi 5 mars. Le président de la République a d'ailleurs détaillé la position des pays du continent sur le dossier et réaffirmé son soutien à Kiev. Sa prise n'a pas convaincu les personnalités politiques de l'opposition et une partie du grand public. "Emmanuel Macron n'a pas de colonne vertébrale. Un jour, il dit blanc, un autre, il dit noir et le dernier jour, il dit gris. Il ne fait rien. Le président va nous amener à la guerre", a déclaré Anne-Marie, une auditrice de l'émission On marche sur la tête.