Au micro de Cyril Hanouna, Jeanine, une auditrice, est revenue sur l'allocution d'Emmanuel Macron de jeudi soir. Pour elle, le président de la République a été "pathétique" et "nous a pris pour des imbéciles". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Elle ne mâche pas ses mots. Jeanine, une auditrice d'On marche sur la tête, est revenue sur l'allocution d'Emmanuel Macron jeudi soir, dans laquelle le président a fait un point sur la situation politique du pays, après avoir "pris acte" de la démission du Premier ministre Michel Barnier, censuré à l'Assemblée nationale.

C'était "pathétique", lance-t-elle dans un rire. "Il va presque nous jouer les martyrs et dire que ce n'est pas sa faute. Nous, on est des imbéciles et c'est lui qui a raison. Là, il est perdu, il nous prend pour des imbéciles."