Cyril Dion sur les 110 km/h : "Ce n’est qu’une proposition sur les 149" de la Convention climat

INTERVIEW

Cyril Dion, auteur et réalisateur du documentaire Demain, garant de la Convention citoyenne pour le climat, était dimanche l'invité du Grand rendez-vous sur Europe 1. Interrogé sur la proposition polémique de la limitation à 110 km/h sur l'autoroute, il a rappelé que ce n'était qu'une proposition parmi 149 autres, et que les médias avaient une responsabilité dans la levée de boucliers face à cette mesure.

"Quand ils sont arrivés avec cette mesure, ils ont été hués par les autres"

"Un groupe de travail travaillait sur les transports et chacun proposait aux 120 autres. Quand ils sont arrivés avec cette mesure, ils ont été hués par les autres", raconte Cyril Dion. Or, "ils ont défendu leurs arguments, et notamment un citoyen qui s’appelle Guillaume, spécialiste des transports, leur a donné des chiffres".

Finalement, la proposition a été acceptée bien que son résultat soit l'un des plus serrés (60% des voix). "Quand on se met à délibérer, on peut être amenés à changer d’avis", constate simplement le réalisateur, qui rappelle que cette proposition "n'est qu'une proposition sur 149".

"Les médias ont une sacrée responsabilité"

"Les médias ont quand même une sacrée responsabilité" dans la levée de boucliers qui a suivi l'annonce de cette proposition, a encore ajouté Cyril Dion. Mais pour le réalisateur, "si on considère que le changement climatique va mettre en danger des millions de personnes, il faut légiférer ensemble".