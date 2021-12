Covid : quelle est la stratégie du gouvernement pour les fêtes ?

Le gouvernement n'exclut pas d'aller "au-delà" des mesures de restriction en vigueur en cas de "reprise très forte de l'épidémie liée au variant Omicron", a souligné ce mardi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. L'exécutif veut en effet accélérer face à l'épidémie qui monte en puissance au niveau mondial et également en France. Pour cela, plusieurs options sont sur la table.

Éviter à tout prix un couvre-feu ou un confinement

Le gouvernement est aujourd'hui assez inquiet. C'est la raison pour laquelle le projet de loi de transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, qui devait être étudié en Conseil des ministres le 5 janvier, sera étudié dès la semaine prochaine, le 27 décembre, pour être ensuite débattu à l'Assemblée nationale le 3 janvier.

L'objectif est d'éviter à tout prix les mesures de couvre-feu et de confinement. Il ne devrait donc pas y avoir d'annonces en ce sens pour les fêtes de Noël. Ensuite, le gouvernement avance. Pour le moment, en deux temps : sur Noël, d'abord, et sur le Nouvel An ensuite. De nouvelles mesures pour le réveillon du 31 décembre seront en effet sans doute annoncées d'ici là.

Pour se décider, l'exécutif se fixe sur deux paramètres, à savoir le nombre de contaminations qui explosent - même si les Français se testent plus - et également sur la pression hospitalière. Lundi, les 3.000 hospitalisations en réanimation ont été dépassées. Si à ce stade l'hôpital n'est pas saturé, le nombre de lits n'a pas augmenté depuis le début de la pandémie. Et c'est ce qui inquiète particulièrement l'exécutif.