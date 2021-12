Pass vaccinal : l'exécutif espère son adoption dès la fin janvier, affirme Gabriel Attal

Le gouvernement espère une adoption du pass vaccinal, qui doit remplacer le pass sanitaire, d'ici fin janvier pour une entrée en vigueur "dans la foulée", a indiqué dimanche son porte-parole Gabriel Attal. L'exécutif souhaite que le projet de loi visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, "un quasi-confinement" pour les non-vaccinés, soit "définitivement adopté et promulgué avant la fin du mois de janvier pour qu'il puisse entrer en vigueur dans la foulée", a déclaré Gabriel Attal sur LCI.

"Une augmentation des rendez-vous pris"

Face à la cinquième vague du Covid-19 et l'arrivée du variant Omicron en France, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé vendredi plusieurs nouvelles mesures, dont la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Concrètement, pour entrer dans les lieux soumis à ce pass (restaurants, lieux de culture, de loisirs...), un test négatif ne suffira plus: il faudra forcément avoir été vacciné (ou guéri du Covid) et avoir reçu une dose de rappel.

"Ce week-end", soit depuis cette annonce, "on a vu une augmentation des rendez-vous pris pour une première injection", s'est félicité Gabriel Attal, évoquant le chiffre de 16.000 rendez-vous de primo-vaccination pris samedi. Il reste autour de 5 millions de Français non-vaccinés, a-t-il indiqué. "C'est eux qu'il faut aller convaincre encore une fois, en prenant des mesures, comme on le fait avec le pass vaccinal mais aussi en utilisant la pédagogie", a-t-il ajouté.