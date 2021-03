Covid-19 : "Il y a un fiasco de l'accès aux vaccins", estime David Lisnard

INTERVIEW

Le gouvernement s'est finalement converti au système des vaccinodromes pour muscler sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Au moins 35 mégacentres de vaccination, pilotés par l'armée ou les pompiers, vont ouvrir d'ici le début du mois d'avril en France. En parallèle, Emmanuel Macron a annoncé mardi que les injections seraient élargies à l'ensemble des plus de 70 ans dès ce week-end. Mais ces annonces n'ont pas encore convaincu l'ensemble de la classe politique, de plus en plus critique quant à la gestion de la crise sanitaire. "Il y a un fiasco de l'accès aux vaccins", estime notamment David Lisnard, le maire Les Républicains de Cannes, invité mercredi d'Europe Matin.

"La France vaccine chaque jour 0,19% de sa population, la Grande-Bretagne cinq fois plus, les Etats-Unis quatre fois plus", note David Lisnard, qui cite encore à titre d'exemple la campagne de vaccination en Israël, où plus de 50% de la population a déjà été vacciné. "On a échoué sur les trois premiers mois, c'est grave car ce retard ne se rattrape jamais", déplore-t-il.

Selon l'édile, la France s'est trop appuyée sur les mécanismes européens pour obtenir des vaccins. "Il y a un échec européen dans l'acquisition des vaccins. L'Europe n'avait pas de politique sanitaire, elle est à la remorque de l'Occident, et la France est à la remorque de l'Europe en termes de quantité de vaccins par rapport au nombre d'habitants", fustige David Lisnard. "L'Europe est un levier de puissance, mais là c'est un étau", tacle encore l'élu qui pointe notamment les lourdeurs administratives de Bruxelles.

"De la grandiloquence dans les mots et de l'impuissance dans les actes"

En visite mardi dans un centre de vaccination à Valenciennes, Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture à partir de samedi de la vaccination à l'ensemble des 70-75 ans, qui peut être anticipée grâce à la livraison prochaine de nouvelles doses de vaccin. "À partir de mi-fin avril, nous allons avoir de plus en plus de vaccins qui vont arriver, cela va nous permettre d'envisager d'avoir des campagnes ciblées sur des professions qui sont exposées, à qui on demande des efforts. Les enseignants en font légitimement partie", a également indiqué le chef de l'Etat.

Mais David Lisnard appelle à la prudence après ces déclarations. Il dénonce notamment "des grandes annonces, de la grandiloquence dans les mots et de l'impuissance dans les actes", tout en estimant néanmoins que les élus locaux ont "un devoir civique d'accompagner l'Etat pour réussir la vaccination".