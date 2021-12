Covid-19 : ce qu'il faut retenir des annonces du gouvernement

Un nouveau Conseil de défense sanitaire s'est tenu ce vendredi après-midi à l'Elysée, à quelques jours seulement des fêtes de fin d'année. Face à une cinquième vague fulgurante et un variant Omicron ultra contagieux, l'exécutif s'est mis d'accord sur de nouvelles mesures pour limiter au maximum les risques de contamination à l'approche des fêtes de fin d'année. Europe 1 fait le point.

Interdiction des "rassemblements sauvages" le soir du 31 décembre

La rémunération des heures supplémentaires doublée à l'hôpital "dès lundi"

"Nous leur devons beaucoup. Nous leur devons d’abord notre reconnaissance pour leur engagement pendant les fêtes, puisqu’ils continueront sans relâche d’être sur le pont. A cet égard, la rémunération des heures supplémentaires réalisées à l’hôpital sera multipliée par deux à compter de lundi prochain. Et nous avons demandé aux professionnels de ville de se mobiliser pour assurer la permanence des soins pendant cette période";

Mesures de restriction et de contrôle en provenance de la Grande-Bretagne à partir de demain

Durcissement du pass sanitaire

Le pass sanitaire va devenir en début d'année un "pass vaccinal", qui ne pourra être activé qu'avec un schéma vaccinal complet et non plus un simple test négatif, a annoncé vendredi le Premier ministre Jean Castex. "Il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays et entame le quotidien d'une immense majorité de Français qui a joué le jeu depuis le début de cette crise, alors nous avons décidé avec le président de la République qu'un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier notamment pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, et durcir les conditions de contrôle et de sanctions contre les faux pass", a expliqué Jean Castex lors d'une allocution à Matignon.

