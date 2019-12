Cote de popularité : Emmanuel Macron gagne un point en décembre

La cote de popularité d'Emmanuel Macron gagne un point en décembre, à 34% de Français satisfaits selon un sondage de l'Ifop pour le Journal du Dimanche. En pleine grève contre la réforme des retraites, le nombre de Français mécontent est lui stable à 65%. Mais les "très mécontents" augmentent eux de 6 points, parmi l'ensemble des mécontents. Le taux de ceux qui ne se prononcent pas s'établit à 1%. A l'exception des mois de septembre et de novembre (-1 point à chaque fois), la popularité du chef de l'Etat a régulièrement progressé depuis décembre 2018, où elle avait atteint 23% en pleine crise des "gilets jaunes".

La cote d'Edouard Philippe en baisse

La popularité du Premier ministre Édouard Philippe, en première ligne sur cette question de la réforme des retraites, perd pour sa part un point en décembre, à 36%. Après son discours mercredi au Conseil économique, social et environnemental, les mécontents augmentent de deux point, à 62%. Parmi eux, 28% sont très mécontents, soit une hausse de 4 points. Le taux de sondés qui ne se prononcent pas recule d'un point, à 2%. Cette enquête a été réalisée du 5 au 14 décembre auprès de 1.889 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, par questionnaire auto-administré en ligne et par téléphone. La marge d'erreur est de 1 à 2,2 points.