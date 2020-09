Coronavirus : Philippe Martinez dénonce "des mesures incompréhensibles"

INTERVIEW

Philippe Martinez demande plus de clarté au gouvernement sur les mesures sanitaires. "Je ne suis pas spécialiste, il faut faire confiance aux scientifiques. Mais je suis comme la majorité des citoyens, je ne comprends pas ce que propose le gouvernement", a déclaré le secrétaire général de la CGT, mardi soir sur Europe 1. "A 30 km de Marseille, ce ne sont pas les mêmes règles. Est-ce qu'il y a une barrière anti-virus entre Marseille et Cassis ?", a demandé Philippe Martinez, en référence aux mesures prises par le gouvernement pour la région Aix-Marseille, dont la fermeture totale des bars et restaurants depuis dimanche soir.

"Il y a des mesures incompréhensibles, il faut plus de cohérence dans les politiques. C'est valable pour Paris et pour toutes les grandes villes", a-t-il poursuivi. Le gouvernement a placé onze grandes métropoles dont Paris en zone d'alerte renforcée, avec une fermeture anticipée des bars à 22h depuis lundi soir.

"Ce n'est pas de la concertation ni du dialogue"

Philippe Martinez a également déploré un manque de concertation avec le secteur de l'hôtellerie-restauration, fortement touché par ces nouvelles mesures. "On défend les salariés concernés mais il faut que les mesures soient lisibles et visibles. C’est complètement incohérent. Les professionnels nous disent qu’on les a appelés un quart d’heure avant l’annonce des mesures, ce n’est pas de la concertation ni du dialogue", a pointé du doigt le secrétaire général de la CGT.

Des manifestations de restaurateurs et de cafetiers ont eu lieu dans plusieurs villes ces derniers jours pour dénoncer les mesures prises par le gouvernement.