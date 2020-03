Pour Macron, le coronavirus est "un test pour la solidité de notre démocratie"

"C'est une guerre. Elle va durer", réaffirme Emmanuel Macron qui se pose en chef de guerre dans une interview donnée à l'Elysée et publiée dimanche dans le Journal du Dimanche. "Je dois être au front, aller voir les équipes, dans les hôpitaux, être dans l'anticipation."

Le chef de l'Etat évoque l'urgence sanitaire mais aussi les défis à venir : "Nous allons affronter une crise financière sans précédent, une crise de l’économie réelle", prévient-il. "Nous ne sommes pas au bout de ce que cette épidémie va nous faire vivre." D'où son souci de redire la nécessité de rester unis.

"Ce sera un test pour la solidité de notre démocratie"

Le président envisage aussi d'autres conséquences, démocratiques cette fois. "La peur s'installe", expose-t-il. "On dit 'regardez, les régimes autoritaires se débrouillent mieux'. Ce sera un test pour la solidité de notre démocratie."

Mais pas de nouvelle déclaration du chef de l'Etat prévue avant le week-end prochain, sauf urgence. "Je m’exprimerai à chaque fois que ce sera nécessaire", tranche-t-il. "J'ai toujours dit la vérité aux Françaises et aux Français sur ce que nous savions. On ne fait sans doute pas tout parfaitement, car on ne sait pas tout."