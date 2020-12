Coronavirus : Macron juge "contre-productif" de rendre le vaccin obligatoire

Jeudi, lors d'une conférence de presse, Jean Castex et plusieurs ministres ont abordé le calendrier de vaccination et la stratégie à adopter contre le Covid-19. Vendredi, Emmanuel Macron s'est exprimé à son tour lors d'une interview au média Brut. Le chef de l'Etat a assuré une nouvelle fois que la vaccination ne serait pas obligatoire pour les Français.

.@EmmanuelMacron sur la non-obligation de se faire vacciner contre la Covid-19 : "On ne sait pas tout sur ce vaccin comme on ne sait pas tout sur ce virus. […] On ne répond pas à la défiance par l'obligation." #BrutMacronpic.twitter.com/2oxluJ2F3T — Brut FR (@brutofficiel) December 4, 2020

"On ne répond pas à la défiance par l'obligation"

"Je ne suis pas favorable à la vaccination obligatoire pour ce vaccin, a indiqué Emmanuel Macron. On ne sait pas tout sur le vaccin ni sur le virus. À chaque étape, on dira tout ce que l'on sait", a-t-il assuré. Avant de poursuivre : "Je crois beaucoup plus au travail de conviction par la transparence. Les autorités sanitaires, quand elles autorisent un vaccin, regardent l'efficacité et la toxicité. Là, elles disent qu'il est efficace à plus de 50% et que la toxicité ne pose pas de question. Mais on ne répond pas à la défiance par l'obligation."

Egalement interrogé par le média en ligne sur l'hypothèse de se faire vacciner devant les caméras, à l'instar d'anciens présidents américains, le président de la République a tranché : "Je le ferai au moment où cela (aura) du sens".