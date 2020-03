Coronavirus : la secrétaire d'Etat Brune Poirson testée positive

La secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson a été testée positive au coronavirus, mais son état de santé "ne présente pas de signe inquiétant", a annoncé son cabinet samedi à l'AFP.

"Conformément aux recommandations des autorités de santé, l'ensemble des cas contacts ont été répertoriés et observent dès à présent une mise en quatorzaine", a-t-on précisé de même source. Brune Poirson, 38 ans, est le deuxième cas de contamination recensé au gouvernement, après le ministre de la Culture Franck Riester. Ce dernier est placé depuis une semaine en confinement à son domicile et a assuré qu'il allait "bien" et souffrait "des symptômes classiques d'une grippe".

Pas impliquée dans les élections municipales

A l'inverse de Franck Riester, tête de liste à Coulommiers (Seine-et-Marne), Brune Poirson n'est pas directement impliquée dans les élections municipales dont le premier tour a lieu dimanche. Par ailleurs, la sénatrice de Lozère Guylène Pantel a été aussi diagnostiquée positive au coronavirus samedi, le premier cas à la Chambre haute. Dix députés sont également contaminés.