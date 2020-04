Coronavirus : avant de prolonger le confinement, Emmanuel Macron multiplie les consultations

Combien de temps doit durer le confinement ? La question est sur toutes les lèvres et devrait bientôt trouver réponse. Lundi soir, Emmanuel Macron s'exprimera à 20h02, après les applaudissements dédiés aux Français. Selon les informations du JDD, il devrait annoncer, lors de son allocution, un prolongement au moins jusqu'à la mi-mai.

Son intervention est donc très attendue et a fait l’objet de nombreuses consultations. Ces derniers jours, le président de la République et le Premier ministre ont entendu un certain nombre d'acteurs sur différentes thématiques.

OMS, partenaires sociaux et européens, chefs de partis...

Jeudi, Emmanuel Macron a rendu des visites à des chercheurs qui travaillent sur des traitements pour lutter contre le Covid 19, dont le professeur marseillais Didier Raoult, qui divise au sein même de la majorité. Le lendemain, c'est l'Organisation mondiale de la santé et les partenaires sociaux et européens qui ont été consultés. "C'est au vu de tous ces échanges que le président prépare son allocution" indique l'Elysée.

De son côté, le premier Ministre consulte, lui, les différentes forces politiques. Vendredi après-midi, c'était les président des groupes parlementaires. Et tout au long du week-end Edouard Philippe s'entretient individuellement, par téléphone, avec les chefs de partis. Des consultations qui servent là encore à nourrir la préparation de l'allocution du président.