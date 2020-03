Coronavirus : au gouvernement aussi, le confinement est de mise

REPORTAGE

"On est logé à la même enseigne que tous les Français." Les membres de l'exécutif n'échappent pas aux règles. Les mesures annoncées par Emmanuel Macron depuis jeudi dernier pour lutter contre la propagation du coronavirus ont mené progressivement les Français au confinement. Depuis lundi soir, ils ont été appelés à rester chez eux sauf rares exceptions. Et le gouvernement, lui aussi, se réorganise pour faire face au confinement et pour continuer à travailler... ou à télétravailler.

La première règle au sommet de l'Etat ? Organiser le moins de réunions possibles. Et lorsque des réunions sont toutefois organisées, l'Élysée est passée à la visioconférence pour les assurer.Ce mercredi par exemple, à 15 heures, le conseil des ministres se tiendra en visioconférence. Chacun dans son ministère !

Autre conséquence des mesures sanitaires exceptionnelles prises par l'exécutif, le nombre d'agents autour du président de la République est réduit, "tout en préservant la continuité de l'Etat".

>> EN DIRECT - Suivez l'évolution de la situation mercredi 18 mars

Les couloirs vides de l'Élysée

À l'Élysée, les couloirs sont quasi-vides. Toutes les personnes qui le peuvent font du télétravail et certaines équipes ont été scindées en deux avec une partie à distance et une autre au Palais. "Ces équipes sont étanches, elles se relaient mais ne se croiseront jamais", explique un conseiller à Europe 1.

Dans les ministères, seuls les membres les plus essentiels sont présents. À Bercy par exemple, Bruno Le Maire a divisé son cabinet par deux. Au ministère des Territoires, un seul conseiller est au bureau pour répondre au téléphone et les ministres sont à distance.

"On est logé à la même enseigne que tous les Français. Le deal, c’est d’être en télétravail depuis Paris", assure un membre de cabinet.