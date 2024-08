Consultations politiques : que faut-il attendre du rendez-vous donné par Emmanuel Macron vendredi ?

Emmanuel Macron veut montrer qu'il reste le maître des horloges. C'est ce qui devrait transparaître de l'échange avec les différents partis politiques conviés ce vendredi à l'Élysée. Car après des semaines de tractations et de négociations, notamment au Nouveau Front populaire pour trouver une candidate commune, c'est bien le président qui nommera seul le Premier ministre de son choix, en temps voulu. Mais voilà, face à l'impossible discussion entre les différents groupes politiques à l'Assemblée nationale, le chef de l'État se sent responsable de favoriser les échanges.

Recherche de coalition

Le chef de l'État recevra donc dans un premier temps les treize représentants du Nouveau Front populaire, dont Lucie Castets, qui lui demandera de la nommer à Matignon, comme le justifie le communiste Fabien Roussel, patron du parti communiste français : "Les Français veulent que ça change et nous, nous voulons incarner ce changement. Et lui dire les réformes que nous allons mettre en œuvre, comment nous les finançons. Nous voulons lui montrer que nous sommes prêts".

Ensuite, Emmanuel Macron échangera avec ses soutiens du bloc central comme François Bayrou, Édouard Philippe ou Gabriel Attal, avant normalement de rencontrer Les Républicains. Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau prendront la suite, pour tenter de former une nouvelle coalition entre le camp présidentiel et la droite et ainsi obtenir une majorité supérieure à celle du Nouveau Front populaire à l'Assemblée nationale.

À noter que, selon un sondage Harris Interactive pour le magazine Challenges, 40% des Français estiment que Gabriel Attal est un bon Premier ministre. Et dans la course à Matignon, c'est lui qui se place en tête devant Jordan Bardella. Gérald Darmanin est en cinquième position et Lucie Castets, la candidate du Nouveau Front populaire, qui souffre d'un déficit de notoriété, se classe quant à elle 21ème.