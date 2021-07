Constitution des équipes, cours express d'économie... Comment Zemmour se prépare pour 2022

INTERVIEW

S'il reste toujours évasif quant à ses ambitions, l'hypothèse d'une candidature d'Eric Zemmour à l'élection présidentielle de 2022 se renforce un peu plus chaque jour. Dans une longue enquête, le magazine Paris Match assure qu'il "saute le pas" et "peaufine son plan de bataille pour l'Elysée". Invitée jeudi d'Europe 1, la journaliste Emilie Lanez, autrice de l'article, raconte les coulisses de la préparation du polémiste d'extrême-droite.

Pour elle, les choses sont claires : "Ceux qui l'entourent me disent que oui, il est candidat." Eric Zemmour, raconte-t-elle, "a pris sa décision à l'hiver dernier, a constitué une équipe, a rencontré un imprimeur pour faire imprimer des affiches et des tracts". Dans le même temps, "il s'attache les services et les promesses de personnes capables de financer une future campagne", et aurait aussi déjà trouvé un nom pour son futur parti : "Vox populi".

Entouré par des proches de Marion Maréchal

Reste désormais à savoir quand il annoncerait cette candidature. "Il y a beaucoup d'hésitations", confie Emilie Lanez, car Eric Zemmour "aimerait être le plus longtemps possible journaliste". "C'est vrai que c'est confortable, des heures d'antenne où il peut distiller son programme [sur CNews], bénéficier de 900.000 auditeurs qui ne coûtent rien sans être décomptés par le CSA", fait-elle remarquer. Aucune date n'a donc pour l'instant été décidée, mais "certains de ses proches m'ont dit qu'il réfléchissait à l'annoncer le 11 novembre", indique la journaliste de Paris Match, qualifiant ce choix de "farfelu".

"Conforté" par les mauvais scores du RN aux élections régionales, Eric Zemmour, condamné à l'automne à 10.000 euros d'amende pour injure et provocation à la haine, cherche désormais à s'entourer. Et il peut compter pour cela sur des proches de Marion Maréchal, officiellement retirée de la vie politique. La nièce de Marine Le Pen "a placé beaucoup de ses militants autour de lui, et beaucoup de ses conseillers l'ont rejoint. Elle place autour de lui des gens capables de l'aider", assure Emilie Lanez.

Des cours d'économie en accéléré

"Persuadé d'être légitime", Eric Zemmour serait toutefois conscient d'une de ses faiblesses avant de se lancer : l'économie. Le polémiste prend donc actuellement "des cours intensifs" auprès de l'ancien PDG d'Elf, Loïk Le Floch-Prigent, qui "lui fait des fiches et des cours en accéléré sur ce qu'il croit bon, lui, pour redresser le tissu économique de la France", raconte l'invitée d'Europe 1, y voyant "une relation maître-élève qui laisse pensif".