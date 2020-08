Conseil des ministres : une rentrée masquée et chargée pour le gouvernement

Le premier Conseil des ministres de rentrée a eu lieu mercredi, mais on est loin des sourires et des ministres aux visages traditionnellement bronzés devant les photographes. L’heure est aux masques à l’Elysée, à la gravité de la situation. Illustration d’un COVID désormais dans toutes les têtes. Une quinzaine de ministres étaient aux côtés d'Emmanuel Macron et de son Premier ministre Jean Castex.

Au programme : le COVID. Le conseil de ministres se concentre sur les protocoles sanitaires, à une semaine de la rentrée scolaire en France. En école, en entreprise : il faut que l’ensemble des ministres puissent faire appliquer les décisions prises mardi lors du conseil de Défense, justifier les décisions, notamment sur les masques.

L’enjeu de cette rentrée : c’est rassurer, le monde économique, le monde de l’éducation, les parents, les enfants. Bref, tous les Français. Jeudi, Jean Castex tiendra une conférence de presse qui devrait lui permettre de dérouler cette feuille de route COvid pour la rentrée. Une semaine avant la présentation, le 3 septembre, du plan de relance de 100 milliards d'euros destiné à relancer l'économie.