Conseil de défense sanitaire : de nouvelles recommandations anti-Covid pour Noël ?

Un nouveau Conseil de défense sanitaire se réunit vendredi. Le gouvernement français envisage de prendre de nouvelles mesures de lutte contre le Covid-19 d'ici à la fin de semaine, a annoncé mercredi son porte-parole, Gabriel Attal, prévenant que le nombre de patients en réanimation devrait atteindre 4.000 autour des fêtes. Pas de serrage de vis au programme, mais les discussions tourneront autour de trois sujets.

Limiter le nombre de participants, pratiquer un test antigénique...

Le premier, c'est l’accélération de la campagne de rappel, alors que le gouvernement parle d’une "course contre la montre" face au variant Omicron. Le Conseil de défense sanitaire devrait ensuite suivre les recommandations du Conseil scientifique concernant Noël et le jour de l’an, en incitant entre autres les Français à limiter le nombre de participants aux repas, et à effectuer si possible un test antigénique la veille ou le jour des rassemblements.

Et puis il sera à nouveau question de renforcer les contrôles aux frontières, "resserrer le tamis pour mieux nous protéger", selon l’expression d’un conseiller ministériel. Et cela, alors que les conditions pour voyager en Grande-Bretagne ont été restreintes jeudi. La carte des pays à risques pourrait notamment être élargie.

Enfin, d’autres sujets devraient être évoqués mais sans être tranchés, comme la possibilité de faire sa dose de rappel quatre mois après la dernière injection et non plus cinq mois, comme c’est le cas aujourd’hui, ou la vaccination des 5-11 ans, si la Haute autorité de santé venait à rendre un avis favorable.