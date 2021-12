Covid-19 : pourquoi le variant Omicron pourrait connaître une croissance rapide en France

Les festivités de Noël sont assombries par le spectre du variant Omicron. La pandémie de coronavirus inquiète l'exécutif, qui a pris de nouvelles mesures le 6 décembre dernier pour enrayer la propagation. Le variant Omicron pourrait connaître "une croissance rapide en France" et son impact peut se faire sentir "dans les semaines qui viennent", a alerté lundi le Conseil scientifique. A quelques jours de Noël, les grands événements "pouvant conduire à des clusters géants" doivent donc "être évités", a exhorté l'instance consultative.

Le Conseil scientifique a rappelé les gestes barrières à adopter et les règles à mettre en place. Ainsi, il est conseillé de limiter le nombre de participants, pratiquer un test antigénique ou encore demander aux personnes fragiles et non-vaccinées de porter un masque. Enfin, le gouvernement invite les Français à aérer les pièces et désinfecter les surfaces mais aussi à se faire vacciner.

"On a besoin de gagner du temps"

Olivier Guerin, chef du Pôle Gériatrie au CHU de Nice et membre du Conseil Scientifique, Interrogé au micro d'Europe 1, est revenu sur les risques des fêtes de fin d'année. "Pour le Nouvel an, on sera dans une période de progression du variant Omicron, donc il s'agira d'éviter les clusters et donc les grands rassemblements", a-t-il expliqué. "On a besoin de gagner du temps pour se préparer. On a encore la surcharge Delta dans les hôpitaux, liée à l'incidence forte, qui commence à peine à montrer un ralentissement. On sait qu'on en a encore pour plusieurs semaines."

Le Royaume-Uni qui fait partie des pays d'Europe les plus touchés par la pandémie, a annoncé hier un mort dû au variant Omicron. En France, on dénombre actuellement 133 cas touchés par Omicron.