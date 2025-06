Congrès du PS : Faure favori face à Mayer Rossignol pour rester Premier secrétaire, mais sous conditions

Olivier Faure ou Nicolas Mayer-Rossignol : le Parti socialiste choisit son chef. Les militants votent ce jeudi pour départager les deux hommes, arrivés au coude-à-coude au premier tour. Soutenu par Boris Vallaud, Olivier Faure est favori, à condition de tourner la page de l’alliance avec Jean-Luc Mélenchon.

Olivier Faure ou Nicolas Mayer Rossignol. Qui sera le prochain Premier secrétaire du Parti socialiste ? Les adhérents socialistes doivent voter pour le deuxième jour ce jeudi, au premier tour les deux hommes étaient au coude-à-coude.

Depuis, le troisième homme Boris Vallaud et ses 18% sont venus soutenir Olivier Faure. Le Premier secrétaire sortant devrait donc être réélu, mais à condition de rompre avec la France insoumise.

Faure de contraintes

Boris Vallaud est très clair. "Je voterai pour Olivier Faure, mais ce n'est pas un chèque en blanc", confirme-t-il. Le président des députés socialistes attend maintenant une véritable rupture idéologique et politique avec Jean-Luc Mélenchon. Et le Premier secrétaire s'y est engagé. Pour 2027, il souhaite une candidature unique à gauche avec les écologistes et les communistes, mais sans le leader insoumis.

Cette prise de position satisfait pour l'instant de nombreux socialistes qui estiment qu'Olivier Faure a ouvert les yeux et s'est enfin émancipé de Jean-Luc Mélenchon. Mais le diable se niche dans les détails.

En effet, en cas de dissolution et de législatives anticipées, Olivier Faure n'exclut pas de reformer une alliance électorale avec la France Insoumise pour sauver ses 66 sièges de députés.

Enfin, Olivier Faure espère surtout utiliser sa réélection à la tête du PS comme un tremplin à sa propre candidature à la présidentielle de 2027. "Patience, ce débat viendra après les municipales", conclut Pierre Jouvet, son très proche conseiller.