Comment Emmanuel Macron suit les résultats de l'élection présidentielle américaine

Les élections aux Etats-Unis ont toujours beaucoup intéressé les présidents français. La bataille électorale entre Donald Trump et Joe Biden est suivie en direct depuis le cœur de l'Elysée par le président de la République, Emmanuel Macron. Plusieurs proches du chef de l'Etat, à ses côtés pour cette matinée spéciale, confient que ce dernier est passionné par cette élection. Il s’est tenu informé des dernières tendances avant de se coucher et encore ce matin au réveil, directement par Philippe Etienne l’ambassadeur de France à Washington.

Philippe Etienne, qui occupe l'un des plus prestigieux postes du corps diplomatique, n'est autre que l'ancien sherpa d'Emmanuel Macron, 2017 à 2019. Un sherpa, en politique, étant le chef de la cellule diplomatique à l’Elysée. Les deux hommes s'entendent très bien, permettant ainsi au chef de l'Etat d'avoir toutes les informations, directement par téléphone.

Des résultats serrés, le Président sur la retenue

Pour se tenir informé, le Quai d'Orsay envoie également des points de situation réguliers, toutes les deux heures, à la cellule diplomatique de l'Elysée. Mais l'équipe de diplomates autour du président de la République a connu de fortes tensions ces derniers jours et n'est pas opérationnelle à 100%. Le conseiller du président en charge de "l'Asie et des Amériques" est en arrêt maladie. La proximité entre Emmanuel Macron et Philippe Etienne est donc un avantage.

Découvrez le podcast Mister President par Europe 1 Studio La politique américaine vous passionne ? Vous vous demandez encore comment Donald Trump a-t-il pu être élu ? Découvrez "Mister President par Europe 1 Studio", le podcast d'Olivier Duhamel. De Truman à Obama, de Kennedy à Clinton en passant par les Bush, père et fils… le politologue vous raconte l'incroyable histoire des élections présidentielles américaines depuis 1948. >>> Retrouvez les 12 épisodes sur notre site Europe1.fr, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou vos plateformes habituelles d’écoute.

Le résultat de cette nuit américain devrait être serré, voire contesté. Le président de la République ne va pas forcément se précipiter pour féliciter le vainqueur, selon ses proches. D’ailleurs, il devrait attendre que le résultat soit reconnu ou sur le point de l’être par les deux camps. Emmanuel Macron reste aussi vigilant. S'il y a une passation de pouvoir entre Trump et son successeur, elle n'aura lieu qu'au début de l'année 2021. Il faudra donc, quoi qu'il arrive, continuer de travailler avec le milliardaire républicain jusque-là.