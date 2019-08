Commémorations du débarquement en Provence : rentrée mémorielle en douceur pour Macron

C'est une rentrée en douceur axée sur la mémoire qui attend Emmanuel Macron. Le chef de l'État va participer jeudi à la cérémonie du 75ème anniversaire du débarquement de Provence à Saint-Raphaël, dans le Var. Il s'agit là de sa première sortie officielle depuis le début de sa villégiature d'été au Fort de Brégançon, fin juillet.

Cette commémoration s'inscrit dans la série de cérémonies liées à la fin des deux conflits mondiaux que le chef de l'État a multipliées depuis l'automne : le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale avec une "itinérance mémorielle" en novembre, puis le 75ème anniversaire du débarquement de Normandie en juin.

Sarkozy présent, mais pas Hollande

Jeudi matin, c'est un tournant de la Seconde Guerre mondiale en France qu'Emmanuel Macron célébrera, à la nécropole de Boulouris, où reposent 464 combattants de la 1ère armée française. À ses côtés, on retrouvera des vétérans, ainsi que les présidents ivoirien Alassane Ouattara et guinéen Alpha Condé, et l'ancien président Nicolas Sarkozy, mais pas son prédécesseur, François Hollande.

Ils rendront hommage aux 450.000 soldats qui participèrent au débarquement allié en Provence du 15 août 1944. L'opération a été menée par les forces américaines et françaises, parties d'Afrique du Nord, de Corse et d'Italie du Sud. La cérémonie prévoit la lecture d'un texte par David Diop, Prix Goncourt des Lycéens 2018, et d'un témoignage de vétéran par une lycéenne.

Traditionnellement, la commémoration du débarquement en Provence est l'occasion de saluer la contribution des soldats des anciennes colonies françaises à la Libération. Les troupes incluaient 260.000 combattants de la 1ère armée française dirigée par le général de Lattre de Tassigny, composée principalement de soldats venus d'Afrique du Nord et subsaharienne.

Poutine à Brégançon dès lundi

Deux jours après Saint-Raphaël, le chef de l'État doit également participer à une cérémonie plus informelle, célébrant la libération de la commune de Bormes-les-Mimosas, commune où se trouve la résidence d'été des présidents. Ce rendez-vous, auquel il a promis de se rendre chaque année, devrait lui permettre de passer un moment "convivial" avec les habitants, selon l'Élysée.

Les vacances du président prendront fin la semaine prochaine, avec une rentrée diplomatique, en recevant lundi au Fort de Brégançon le président russe Vladimir Poutine. "Le Président reçoit sur son lieu de travail pour une visite de travail", assure un conseiller de l'exécutif. Il enchaînera avec sa rentrée nationale le 21 août, jour du conseil des ministres de rentrée, avant de s'envoler pour Biarritz où il accueillera les dirigeants du G7.