Canada : Mark Carney élu pour remplacer le Premier ministre Justin Trudeau

Le parti au pouvoir au Canada a élu dimanche Mark Carney comme nouveau chef et futur Premier ministre du pays en remplacement de Justin Trudeau, au moment où le pays fait face à des tensions historiquement élevées avec son puissant voisin, les Etats-Unis de Donald Trump. Cet ancien banquier central de 59 ans, novice en politique, a obtenu 85,9% du vote des militants, a annoncé Sachit Mehra, le président du parti libéral. Mark Carney se démarque par son profil atypique. Il l'affirme lui-même, "notre époque est tout sauf ordinaire".

"Le système mis en place par nos parents a bien fonctionné pour nous. Mais ce bon vieux temps est révolu", a-t-il déclaré lors du lancement de sa campagne à Edmonton, dans la province de l'Alberta dans l'ouest, où il a grandi. L'homme de 59 ans a toutefois promis de remettre "l'économie sur des rails" et surtout de tenir tête à Donald Trump dont les menaces représentent "la plus grave crise de l'époque".

C'est d'ailleurs pour cela que de nombreux Canadiens semblent le plébisciter. Il est vu comme pouvant incarner un Canada fort face aux attaques du président américain. Se définissant comme un centriste, qui refuse d'opposer l'économie et l'écologie, il était jusqu'à tout récemment envoyé spécial des Nations unies pour le financement de l'action climatique et se présente comme l'homme du changement.

Court mandat

Avec des élections prévues au plus tard en octobre, il pourrait ne pas rester Premier ministre très longtemps. Mais quelle que soit la durée de son mandat, celui-ci sera unique. Il sera la première personne à devenir Premier ministre canadien sans avoir été député et sans expérience au sein d'un gouvernement. Père de quatre filles, Mark Carney est né dans la petite bourgade isolée de Fort Smith (2.500 habitants) dans les Territoires-du-Nord-Ouest, proche de l'Arctique, de deux parents enseignants. Mais a grandi à Edmonton, la capitale de l'Alberta et comme beaucoup de Canadiens a joué au hockey.

Économiste sorti à la fois de Harvard aux Etats-Unis et d'Oxford au Royaume-Uni, Mark Carney a fait fortune en tant que banquier d'affaires chez Goldman Sachs avant de devenir gouverneur de la Banque du Canada, où il a aidé le pays à traverser la crise financière de 2008-2009. En 2013, il est devenu le premier non-Britannique à diriger la Banque d'Angleterre jusqu'en 2020, et beaucoup considèrent qu'il est l'artisan de la stabilité qui a prévalu pendant le Brexit. Mark Carney projette une "image rassurante" à "l'opposé de celle de Donald Trump", commente auprès de l'AFP Daniel Béland de l'Université McGill à Montréal.

"C'est un technocrate", poursuit-il, il peut être vu comme "ennuyeux et sans énormément de charisme". Mais "il pèse chacun de ses mots", et il s'agit d'"un spécialiste des politiques publiques qui maîtrise très bien ses dossiers".