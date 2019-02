Ciotti (LR) votera la proposition de loi "anticasseurs" modifiée par la majorité

Le député Éric Ciotti (Les Républicains) votera la proposition de loi "anticasseurs", un texte "imparfait" du fait des modifications apportées par la majorité, mais "qui va dans le bon sens", et compte sur le Sénat pour "rétablir l'esprit initial" de ce texte issu de LR.

"Je voterai cette loi", a déclaré Éric Ciotti lors du Forum Radio J. "L'aile gauche de la majorité a voulu atténuer des éléments importants de ce texte, je pense en particulier au fichier qui recensait ces casseurs, qui a été supprimé et c'est une erreur, je pense à la suppression du périmètre de sécurité", a poursuivi le député des Alpes-Maritimes, orateur des Républicains sur ce texte.

Le député note "quelques dispositions utiles". "Il reste néanmoins quelques dispositions utiles. L'interdiction administrative de manifester pour les casseurs en fait partie, parce que ça participera d'une meilleure protection de nos forces de l'ordre mais aussi de l'ensemble des biens et des personnes qui sont à proximité de ce type de manifestations", a ajouté Éric Ciotti. "Ce texte va dans le bon sens, même si à ce stade il est imparfait, et je fais confiance à mes collègues sénateurs pour rétablir l'esprit initial qu'ont voulu instaurer les sénateurs Républicains", a-t-il conclu. Sera-t-il suivi par l'ensemble des députés LR ? "Nous en débattrons mardi", a-t-il dit.

Un texte soumis mardi au vote de l'Assemblée nationale. Dimanche, sur Europe 1 et CNEWS, le président de LR Laurent Wauquiez avait jugé que ce texte avait été "totalement vidé de sa substance". "Ce qui me préoccupe, c'est de constater qu'après deux mois le gouvernement ne parvient pas à ramener le calme, et ne se donne pas les moyens de mettre hors d'état de nuire les casseurs", a accusé Laurent Wauquiez, sans donner d'indication de vote pour mardi. Les députés ont achevé vendredi l'examen de la proposition de loi "anticasseurs" du chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau. L'ensemble de ce texte déjà adopté au Sénat en octobre en première lecture sera soumis à un vote solennel de l'Assemblée nationale mardi, avant un retour au Palais du Luxembourg