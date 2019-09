"Chirac a impressionné Poutine" : entre les deux chefs d'État, une histoire d'érudition et d'estime

Entre eux, c'était une histoire d'estime et de culture. Vladimir Poutine, président russe, et Jacques Chirac, ex-président français décédé jeudi, entretenaient d'excellentes relations, ont rappelé sur Europe 1 lundi le journaliste Charles Villeneuve et Béatrice Gurrey, qui travaille au Monde. "Jacques Chirac parlait russe et il a réellement impressionné Vladimir Poutine", a expliqué le premier.

Chirac surnommé "le professeur" par Poutine

Ce n'est pas simplement en parlant sa langue que l'ex-chef de l'État français a marqué l'esprit de son homologue, "mais aussi parce qu'il a essayé de traduire une pièce de Gogol", a poursuivi Charles Villeneuve. Lors d'une rencontre diplomatique, "Vladimir Poutine a découvert qu'il avait une érudition sur le génie et le talent du peuple russe." Les deux sont d'ailleurs partis dans une grande conversation, selon des témoins. "Cela a duré près de 40 minutes, et ils l'ont ensuite reprise en privé", s'est souvenu Charles Villeneuve.

Vladimir Poutine, qui surnommait Jacques Chirac "le professeur", a entretenu cette relation. "Après le pouvoir, il l'a invité dans sa résidence à Sotchi", a indiqué Béatrice Gurrey. "Il s'est occupé de lui et ils sont restés en contact." Lundi, lors du service solennel rendu en hommage au président français décédé, Vladimir Poutine était donc naturellement présent.