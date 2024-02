«C'est une saignée sociale sans précédent», Manon Aubry demande un référendum concernant «le plan d'austérité européen»

Manon Aubry demande un référendum concernant le "nouveau plan d'austérité européen". Une annonce qui intervient après que le ministre de l'Economie et des finances ait annoncé que l'Etat allait "faire un effort immédiat de 10 milliards d'euros d'économies". Invitée de La Grande interview Europe 1-CNews, l'eurodéputée LFI apparente cette annonce de Bercy comme une "saignée sociale sans précédent". La tête de liste aux prochaines élections européennes pour le parti de Jean-Luc Mélenchon va même plus en mettant en garde contre un futur plan d'austérité en train d'être planifié par l'UE "dans le dos des Français".

"Je veux lancer l'alerte très solennellement, 10 milliards d'euros ce n'est rien à côté de ce qui nous attend. En vertu des nouvelles lois européennes qui sont en train d'être adoptées, ça sera 24 milliards d'euros qu'il faudra économiser par an", a-t-elle déclaré. Un plan économique dénoncé par l'élue qui propose officiellement la mise en place d'un référendum sur ce nouveau "pacte d'austérité européen". "Emmanuel Macron ne devrait pas avoir peur de la démocratie et il devrait laisser les Français trancher", a-t-elle ajouté.

Les Français les plus pauvres impactés

Pour Manon Aubry, ce plan aurait des conséquences néfastes pour la France, surtout dans des secteurs déjà fragilisés. "24 milliards d'euros par an c'est l'équivalent de 700.000 postes d'infirmiers. C'est ça qu'on va demander alors qu'on a des gens qui meurent sur des brancards dans nos urgences car on n'a pas suffisamment de moyens ?", a-t-elle interrogé. Selon Manon Aubry, cette mesure impacte négativement la protection sociale des Français "qui n'ont pas les moyens d'avoir une bonne mutuelle privée". De plus, l'insoumise souligne que pour combler la dette qui plombe l'Hexagone, les plus riches ne seraient pas assez mis à contribution. "Pourquoi on s'attaquerait aux Français qui galèrent en fin de mois et pas aux 20 milliards d'euros engrangés par Total l'an dernier ?", conclut Manon Aubry.