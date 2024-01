Pascal Praud et vous - Manon Aubry répond à un agriculteur : «L'État vous fait les poches et refuse de réguler pour vous rémunérer»

Comment répondre à la colère des agriculteurs, qui grognent notamment face à de trop faibles conditions de rémunération ? Invitée de l'émission Pascal Praud et vous, la députée européenne Manon Aubry a répondu aux interrogations de Roch, maraîcher dans le Rhône, qui dénonce les taxes en vigueur en France. Estimant que les agriculteurs sont "les premières victimes du dérèglement climatique", Manon Aubry est allée dans le sens de ce professionnel : "Vous avez dit que l'État vous fait 'les poches', mais je vais aller plus loin que ça. L'État vous fait les poches et refuse de réguler pour vous rémunérer", a-t-elle asséné sur Europe 1.