Ce qu'il faut retenir de la première réception des forces politiques par Emmanuel Macron

ANALYSE

Emmanuel Macron est à la manœuvre. À l'issue des élections législatives, la majorité présidentielle est relative et très affaiblie à l'Assemblée nationale. Pour éviter le blocage de l'Assemblée, le chef de l'Etat a rencontré les leaders des différentes forces politiques du pays ce mardi.

"Nous restons dans l'opposition de manière déterminée"

Pas moins de six responsables politiques ont été reçu depuis ce matin à l'Élysée. Les rendez-vous duraient environ une heure. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, n'est pas ressorti subjugué de son entretien avec le Président : "Face à moi, que pouvait-il dire? Il n'allait pas dire 'tu as tort sur tout les sujets', il était obligé d'écouter. Et puis après ce qu'il raconte, je n'en sais rien. Peut-être que, en réalité, c'est une mise en scène qui sert juste sa communication, qui permet de dire 'j'ai écouté, j'ai cherché', et puis après, il n'en sera rien. C'est une possibilité", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Olivier Faure est sceptique tout comme le patron des Républicains. "Nous restons dans l'opposition de manière déterminée", rapporte Christian Jacob, pour qui il n'est pas question de rentrer dans une logique de coalition.

Une rencontre avec les responsables d'EELV et de LFI

Si Emmanuel Macron ne s'est toujours pas exprimé, François Bayrou, son allié du MoDem, peut être un indicateur de l'état d'esprit du Président : "Devant les difficultés très grandes qui nous attendent, il faut s'approcher aussi près que possible de l'union nationale. C'est en travaillant ensemble dans des débats qui soient respectueux, ouverts, même s'ils sont chauds, que nous ferons ce que font les citoyens attendent de nous".

>> LIRE AUSSI - Pourquoi Élisabeth Borne a réuni tous les ministres ce mardi à Matignon

Une union nationale qui semble bien loin. Emmanuel Macron va poursuivre demain matin ses consultations avec notamment les responsables d'Europe Ecologie Les Verts et de La France insoumise.