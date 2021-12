Candidature d'Eric Zemmour : «On ne peut pas gouverner en fracturant et en divisant»

Invitée de Jean-Pierre Elkabbach dimanche, Florence Portelli, vice-présidente de la région Ile-de-France et porte-parole de Valérie Pécresse, est revenue sur les nombreux propos du candidat à l'élection présidentielle Eric Zemmour qui ont pu parfois faire polémique. "Il dit beaucoup de choses fausses et graves", a-t-elle lancé. "Il y a toujours une digue infranchissable qui est bien sûr les extrêmes, le racisme, l'antisémitisme, la banalisation de la haine, ce n'est pas possible, on ne peut pas gouverner en fracturant, en divisant, c'est révoltant."

