«Ça nous remotive» : dans le Var, Eric Zemmour tente de dessiner l'avenir de son parti

Après plusieurs mois de quasi-silence, Eric Zemmour revient sur le devant de la scène médiatique et politique. Devant près de 5.000 personnes, il a présenté sa nouvelle feuille de route. Le polémiste veut incarner la droite civilisationnelle, lutter contre ce qu’il nomme "le grand endoctrinement" mais surtout, l'ancien candidat à la présidentielle veut structurer son parti Reconquête!. Des mots dont les militants avaient visiblement bien besoin après les deux défaites électorales essuyées, à la présidentielle puis aux législatives.

"Ça nous a vraiment boosté"

"Ça nous remotive", explique l'un d'entre eux au micro d'Europe 1. "On a fait la campagne présidentielle, puis la campagne législative dans une circonscription de la Loire. Et là, les tables rondes et le discours d'Eric nous a vraiment reboosté pour construire un parti pour l'avenir", ajoute-t-il.

Eric Zemmour et les vice-présidents Nicolas Bay et Marion Maréchal ont insisté toute la journée : Reconquête! est un tout jeune mouvement, il faudra du temps pour qu’il se construise. "Ça aurait été miraculeux d'arriver jusqu'au siège suprême de la présidence. Mais je pense que ça va bien continuer et qu'il nous faudra encore un peu de temps", acquiesce Ghislaine, militante marseillaise.

Se distinguer

Mais sans échéance électorale à venir, ni espace politique clair, Reconquête! ne peut pas compter simplement sur sa structuration pour être attractif. Car pris en étau entre le Rassemblement National et Les Républicains, le parti doit se démarquer. Pour se faire, Éric Zemmour reprendra un Tour de France de conférences, dès la fin du mois.