Budget 2026 : François Bayrou veut s’attaquer à «l'Himalaya» des dépenses publiques, la droite a des idées

Mardi dernier, François Bayrou a demandé un "effort à tous les Français" pour redresser les finances publiques tout en restant évasif sur ses choix budgétaires pour trouver 40 milliards d'euros d'économies. Mais pour son budget 2026, le Premier ministre sait qu'il devra composer avec les lignes rouges des différentes oppositions, notamment la droite.

Il reste un peu plus d’un mois à François Bayrou et à son gouvernement pour présenter ses grandes pistes budgétaires pour l’année 2026. Un budget qui vire au casse-tête, puisque le gouvernement, qui a annoncé viser 40 milliards d’économie, sait qu’il devra composer, s’il veut éviter la censure, avec les lignes rouges des différentes oppositions. Et même avec la droite, qui est bien décidée à défendre son projet.

Trois grands axes pour la droite républicaine

Pour la droite républicaine, trouver 40 milliards d’euros passe avant tout par des économies au niveau de l’État. Des économies qui seraient déclinées en trois grands axes. D’abord la lutte contre la bureaucratie administrative. En clair, la fin du millefeuille administratif de l’État avec la réduction du nombre et des coûts de ses agents et opérateurs. Ensuite la fin de l’assistanat pour revaloriser le travail qui passerait notamment par la réforme de l’assurance chômage.

Dernière grande priorité budgétaire, selon la droite : un meilleur contrôle de l’immigration avec par exemple la suppression du titre de séjour pour soins. Mais surtout, pas de hausse d’impôts. C’est la grande ligne rouge des troupes de Laurent Wauquiez qui pourrait acter une fracture entre la droite et la majorité, selon Antoine Vermorel Marques, député LR de la Loire.

"On est déjà le pays champion d’Europe des impôts. Si on a un budget qui tend vers la gauche, à quoi ça sert qu’on participe au gouvernement ? L’enjeu n’en est pas à la censure, l’enjeu c’est la participation au gouvernement si le Premier ministre n’écoute pas nos propositions", insiste-t-il.

Enfin, les députés LR appellent le gouvernement à faire de 2026 une année blanche, à savoir une année de gel des prestations sociales… sauf pour le régalien.