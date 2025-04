Pascal Praud et vous - Budget 2026 : «Il faut enfin oser poser la question des 35 heures», affirme l'économiste Philippe Crevel

La France "manque de moyens" parce qu'elle "ne produit pas assez et ne travaille pas assez", déclare François Bayrou ce mardi. Une sortie qui va dans le sens de l'analyse de l'économiste Philippe Crevel dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Après un Comité d'alerte sur le budget, le Premier ministre François Bayrou a pris la parole mardi matin, estimant que la France "manque de moyens" pour financer ses politiques parce "qu'elle ne produit pas assez et ne travaille pas assez". Dans l'émission Pascal Praud et vous, l'économiste Philippe Crevel valide cette déclaration. "On ne produit pas assez par tête d'habitant en France par rapport à nos voisins, donc on a un déficit de production (...) Il faudrait enfin oser poser la question des 35 heures et associer dans le débat augmentation du temps de travail et revalorisation salariale parce que les salaires sont faibles en France", souligne-t-il.