Budget 2026 : avec 40 milliards d'économie à trouver, le retour du spectre de la censure et de l’impossible équation

Pour atteindre 4,6% de déficit en 2026, soit une économie 40 milliards d'euros, Éric Lombard, le ministre de l’Économie, affirme que cela doit se faire sans hausse d’impôts et évoque principalement des pistes d’économies parmi les dépenses sociales. Politiquement le sujet est inflammable et est inévitablement lié à la menace d’une motion de censure.

40 milliards, le chiffre fait déjà hurler Jean-Luc Mélenchon… "Le peuple de France est traité comme la Grèce en 2010" tonne le dirigeant de La France insoumise, qui met la pression à ses partenaires de gauche pour faire tomber le gouvernement. François Bayrou le sait : en l’absence de majorité, le budget 2026 s’annonce tout aussi périlleux que le précédent...

Des exigences

Car chaque groupe a ses exigences. La gauche donc, mais aussi son propre camp, à l’image de Matthieu Lefèvre, député Renaissance opposé à toute hausse d’impôts.

"Il faut, je crois, cesser cette cécité française qui consiste à tout voir sous le prisme de l'impôt. On dépense beaucoup trop et c'est la raison pour laquelle on impose beaucoup trop. Donc commençons par dépenser moins", explique-t-il simplement.

Vers une censure portée par le RN ?

Mais la principale menace se trouve chez Marine Le Pen. La présidente des députés RN veut tourner la page de son procès et multiplie les avertissements à l’égard du gouvernement : sur la programmation pluriannuelle de l’énergie, qu’elle refuse de laisser passer en l’état, mais aussi sur la nécessité de s’attaquer aux dépenses liées à l’immigration ou celles des agences de l’État, jugées inutiles.

Autant de menaces qui laissent présager, une nouvelle fois, une voie de passage très étroite pour François Bayrou et son gouvernement.