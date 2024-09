Bruno Retailleau annonce porter plainte contre le député Raphaël Arnault

"Toutes celles et ceux qui mettent une cible dans le dos de nos policiers, de nos gendarmes, me trouveront en travers de leur route", a commencé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, invité de La Grande interview Europe 1-CNews mardi, prenant pour exemple un récent tweet du député La France insoumise Raphaël Arnault.

"M. Raphaël Arnault, qui est par ailleurs fiché S, un insoumis, fait il y a deux jours un tweet. Je vais vous lire le début du tweet : 'Assassinat de Kanaks par les forces policières envoyées spécialement à 17.000 kilomètres'. Dans la journée, je saisirai le procureur de la République, cela signifie que je porterai plainte", a-t-il annoncé au micro d'Europe 1.

Assassinat de kanaks par les forces policières envoyées spécialement à 17 000 km, couvre-feu instauré en Martinique face aux révoltes contre la vie chère : c’est l’actualité coloniale de notre pays cette semaine.



Tu m’étonnes que ça soutienne aussi fort la politique — Raphaël Arnault (@ArnaultRaphael) September 21, 2024

"Ce genre de comportement est une violence qui est inacceptable"

À travers cette publication sur le réseau social X (ex-Twitter), le ministre de l'Intérieur estime que Raphaël Arnault a affirmé que les policiers ont prémédité un meurtre. "Je ne laisserai rien passer et en plus, c'est un député. On ne peut pas se ceindre d'une écharpe bleu-blanc-rouge pour avoir de tels comportements. Ce genre de comportement est une violence qui est inacceptable", a-t-il poursuivi.

"Les policiers, les gendarmes sont le bouclier de la République. Ils protègent les Français et ils protègent les Français les plus faibles", a-t-il ajouté, affirmant que la justice sera saisie dès que des paroles dénigreront la police.