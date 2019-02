Bruno Le Maire : "Nous voulons être une puissance politique" entre les Etats-Unis et la Chine

Le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a profité dimanche d'un forum international à Dubaï pour prononcer un vibrant plaidoyer en faveur d'une "Europe plus forte".

Une Europe plus forte. "Nous voulons être une puissance politique" entre les Etats-Unis et la Chine, a dit Bruno Le Maire qui s'exprimait en anglais au World Government Summit, un sommet annuel sur la gouvernance mondiale qui réunit des décideurs politiques et économiques du monde entier. Il a cité de forts investissements, un véritable budget pour la zone Euro et une union bancaire, tout en admettant que "beaucoup de changements" devaient être opérés et que certaines règles communautaires étaient "dépassées".

"Une taxe numérique honnête et efficace". Il a par ailleurs évoqué l'économie planétaire à l'ère des géants du numérique, préconisant une "taxe numérique" qui soit "honnête et efficace" dans l'intérêt du monde entier. "Le monde a besoin de règles" et "nous devons respecter les mêmes règles", a dit Bruno Le Maire.