Bruno Le Maire "ne comprend pas la polémique sur Darmanin, pas plus sur Dupond-Moretti"

INTERVIEW

Le nouveau gouvernement de Jean Castex est-il respectueux des droits des femmes ? Bien des principales concernées en doutent après les nominations, respectivement à l'Intérieur et à la Justice, de Gérald Darmanin et d'Eric Dupond-Moretti. Le premier est accusé de viol dans une affaire dont les investigations viennent d'être rouvertes. Le second, célèbre avocat, a tenu à plusieurs reprises, pendant des procès mais aussi dans les médias, des propos misogynes et ouvertement anti-mouvement #MeToo. "Je ne comprends pas les polémiques", a réagi jeudi Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, au micro d'Europe 1.

"Profondément attaché à l'égalité"

"Je ne comprends pas la polémique sur Gérald Darmanin, qui a droit à la présomption d'innocence, qui a été un grand ministre des Comptes Publics et sera un grand ministre de l'Intérieur. Je ne comprends pas davantage la polémique sur monsieur Dupond-Moretti qui sera un grand garde des Sceaux", a affirmé Bruno Le Maire.

"Nous avons une équipe qui sera totalement au travail, qui est un gouvernement de combat et paritaire, profondément attaché à l'égalité entre les femmes et les hommes", a poursuivi le locataire de Bercy. Le ministre fait d'ailleurs le lien avec son objectif, celui de relancer économiquement le pays après la crise du coronavirus. "Croyez-moi, ce sera l'un des thèmes, cette égalité pour laquelle je me bats depuis trois ans que je suis ministre de l'Économie et des Finances, de notre relance. Notre relance doit aussi inclure l'égalité entre les femmes et les hommes."