Boualem Sansal : «Je suis consterné par l'effondrement de la quasi-totalité de la gauche», lance Jean-Philippe Tanguy

"Je suis consterné par l'effondrement de la quasi-totalité de la gauche", a lancé Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national de la Somme, invité de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi, après l'absence de La France insoumise et des Écologistes au rassemblement de soutien à Boualem Sansal mardi soir.

Des centaines de personnes ont participé mardi à Paris au rassemblement de soutien à l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné en Algérie, parmi lesquels les présidents de l'Assemblée et du Sénat Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher et le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Mais ni La France insoumise ni les Écologistes n'étaient présents.

Une "dérive totale"

Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national de la Somme, invité de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi, a dénoncé la "dérive totale" de "La France insoumise et d'une gauche contemporaine qui ne sait même plus défendre la liberté d'expression, qui ne sait même plus défendre les intellectuels, qui ne sait même plus défendre l'esprit contre l'ombre et l'obscurité". "Je suis consterné par l'effondrement de la quasi-totalité de la gauche", a-t-il lancé.

La semaine dernière, le parquet algérien a requis 10 ans de prison ferme à l'encontre de Boualem Sansal, âgé de 80 ans selon son éditeur français Gallimard, accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. L'accusation lui reproche des déclarations en octobre au média français Frontières, réputé d'extrême droite, reprenant la position du Maroc selon laquelle son territoire aurait été tronqué sous la colonisation française au profit de l'Algérie.