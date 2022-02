«Beaucoup de blabla» : pourquoi les Français ne s'intéressent pas à la présidentielle ?

Eric Zemmour donné au second tour, le PS au plus bas, Emmanuel Macron qui veut officialiser sa candidature le plus tard possible, des parrainages en nom propre difficiles à obtenir pour certains… Cette campagne présidentielle a réservé quelques surprises aux Français. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à se désintéresser de ce scrutin, qui a pourtant la réputation de déplacer les foules. D'après un sondage Paris-Match paru au mois de février, 52% des Français s'intéressent à la présidentielle. Ils étaient 78% il y a cinq ans.

"Un fossé [...] entre le peuple et les gens qui dirigent"

Une enquête de l'Ifop révèle de son côté qu'un Français sur deux, au mois de janvier, avait récemment évoqué la campagne avec ses proches…. Europe 1 est donc partie tendre son micro pour comprendre ce sentiment qui anime bon nombre de votants. "Beaucoup de blabla pour pas forcément de choses concrètes." Cette secrétaire de 37 ans ne mâche pas ses mots. Pour elle, comme pour les trois quarts des sondés par l'institut OpinionWay pour Les Echos, elle estime que les vrais problèmes ne sont pas abordés. Une impression que comprend Thomas, étudiant. "Tu as un désintérêt pour la politique parce que les gens pensent de plus en plus qu'ils [les hommes politiques, ndlr] sont déconnectés de la réalité", avance l'étudiant. "Il y a un fossé qui se crée entre le peuple et les gens qui dirigent", ajoute celui qui compte bien voter.

Un désintérêt en attendant Macron ?

Des Français qui déplorent des débats trop agressifs, sans fond et qui n'apportent pas de solutions concrètes pour le pays. Jérôme Sainte-Marie, analyste politique et sondeur, explique cette désaffection de la campagne par la crise du Covid-19 et une candidature manquante, celle d'Emmanuel Macron. "Nous avons à la fois eu un choc de dépolitisation via la pandémie, ça c'est un aspect des choses. L'autre aspect c'est que pour l'instant on assiste à des matchs simultanés entre les différentes oppositions, avant la compétition finale. Or, c'est celle-ci qui intéressera un jour les Français."

À noter que l'intérêt apporté à la campagne est même en retrait de 3% chez les femmes et les personnes appartenant aux classes populaires. Reste donc à savoir si la très probable arrivée d'Emmanuel Macron dans l'arène réveillera les votants.