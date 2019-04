Baisse des impôts, retraites, ENA, PMA : le gouvernement ajuste son calendrier

Le chef de l'État veut aller vite pour inscrire à l'ordre du jour les nouveaux chantiers qu'il a listés lors de sa conférence de presse post-grand débat. Lundi, le gouvernement s'est réuni autour du Premier ministre pour revoir en profondeur le calendrier des réformes. À la sortie, Édouard Philippe a donné plusieurs échéances.

Baisse de l'impôt sur le revenu : les modalités prévues en juin

Le gouvernement présentera au mois de juin les modalités de la baisse de l'impôt sur le revenu promise par Emmanuel Macron au terme du grand débat, a annoncé Édouard Philippe. Pour financer cette baisse, estimée à 5 milliards d'euros, le Premier ministre a confirmé que certaines niches fiscales à destination des entreprises seraient supprimées, sans toucher au Crédit impôt recherche ni à l'allègement de charges pour les entreprises qui correspond à l'ancien CICE.

Retraites : un projet de loi prêt "à la fin de l'été"

Édouard Philippe a annoncé qu'il attendait le rapport sur la réforme des retraites pour le mois de juillet. Un projet de loi sera prêt "à la fin de l'été", a-t-il promis.

PMA : le projet de loi de bioéthique présenté en juillet

Le projet de loi de bioéthique, qui doit intégrer l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes, sera présenté en Conseil des ministres en juillet. "C'est au mois de juillet que nous présenterons en Conseil des ministres le projet de loi bioéthique sur lequel nous nous sommes engagés", a déclaré le Premier ministre.

Lutte contre la fraude fiscale : les propositions de la Cour des comptes en octobre

Les propositions de la Cour des comptes pour lutter contre la fraude fiscale sont attendues par le gouvernement en octobre. "Nous allons demander à la Cour des comptes de nous faire des propositions précises. (…) Elles devront être rendues en octobre, ce qui nous permettra d'intégrer ces propositions dans les textes financiers au Parlement qui seront présentés à l'automne", a déclaré le Premier ministre.

Emploi : la "mobilisation" débute le 6 mai

"Je lancerai en début de semaine prochaine, lundi prochain, la mobilisation nationale et territoriale pour l'emploi et les transitions qu'a évoquée le président de la République", jeudi soir lors de sa conférence de presse, a déclaré le Premier ministre à la presse. "Il s'agit de réunir l'ensemble des acteurs concernés (…) pour réfléchir collectivement au niveau national, puis localement au niveau territorial à la façon dont nous pouvons collectivement nous mobiliser pour atteindre les objectifs ambitieux en matière de retour au plein emploi et en matière d'accompagnement des transitions écologiques", a-t-il développé.