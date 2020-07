Avant les questions au gouvernement, Eric Coquerel dénonce "une caricature de démocratie"

INTERVIEW

Les députés de l’opposition auront eu plusieurs jours pour fourbir leurs armes. Et mercredi matin à l’Assemblée, puis l’après-midi au Sénat, ils attendent les membres du gouvernement de Jean Castex, dont la composition a été annoncée lundi, de pied ferme pour la première séance de questions au gouvernement. Parmi eux, ceux de La France insoumise promettent d’être parmi les plus virulents. Un temps pourtant, ils ont failli boycotter la séance, comme l’a confirmé Eric Coquerel mercredi matin sur Europe 1. "Notre absence aurait été une manière de dénoncer la caricature de démocratie qu’on nous présente", a expliqué l’élu de Seine-Saint-Denis.

"Une manière d’exacerber le caractère monarchiste de la Cinquième République"

"On a un gouvernement nouveau, qui est nommé, avec un Premier ministre, et en général vous avez un discours de politique générale. Le gouvernement demande une majorité à l’Assemblée. Eh bien ce discours, ce ne sera que le 15 juillet, dans huit jours", a pointé Eric Coquerel. "Avant, on va faire des questions au gouvernement, on va continuer des lois, comme si de rien n’était, comme si finalement on connaissait le programme de ce gouvernement. Si c’est pas inédit, c’est de toute façon anormal et scandaleux."

Eric Coquerel voit là une nouvelle occasion de critiquer Emmanuel Macron, qui concentre selon lui tous les pouvoirs. "C’est une manière d’exacerber le caractère monarchiste de la Cinquième République, parce qu’en réalité un homme a tout décidé", a-t-il jugé. "Cet homme c’est Emmanuel Macron, qui a donné une interview le 3 juillet dans la presse quotidienne régionale où il a annoncé le programme du gouvernement. Il est président, Premier ministre à la fois et Monsieur Castex est son secrétaire général bis."