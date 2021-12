Hausse de la taxe foncière : pas la faute du gouvernement, selon Emmanuelle Wargon

Certains propriétaires ont eu une mauvaise surprise à la réception de leur taxe foncière en 2020. L'impôt a augmenté dans la continuité d'une hausse qui ne cesse depuis dix ans et qui atteint désormais 27,9%. L'année prochaine, le montant de la taxe foncière devrait augmenter d'au minimum de 2,8% en raison de l'inflation. Pour Emmanuelle Wargon, invitée d'Europe Soir sur Europe 1, "il n'y a aucun lien entre la suppression de la taxe d'habitation, qui est totalement compensée par l'État aux communes, et l'augmentation de la taxe foncière".

"Un faux procès"

Pour Christophe Demerson, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), à cause de la suppression de la taxe d'habitation, "maintenant, il faut trouver des fonds et dépouiller une fois de plus les propriétaires." "Ça ne va pas monter seulement avec l'inflation, je vous le garantis. Les Français peuvent commencer à faire des économies parce que la facture va être douloureuse", avait-il fustigé.

Un "faux procès" pour la ministre chargée du Logement. "Nous nous sommes engagés à compenser totalement la suppression progressive de la taxe d'habitation. Ce gouvernement a maintenu les dotations aux collectivités locales à l'euro près pendant tout le quinquennat, alors que ces dotations avaient baissé sous le quinquennat Hollande."

La "responsabilité" des collectivités

Le vice-président de l'association des maires de France, André Laignel, avait rappelé ce vendredi matin au micro d'Europe 1 que les collectivités étaient "au premier rang" de l'inflation. Pour la ministre : "Si les collectivités décident d'augmenter les impôts, c'est leur responsabilité. On ne peut pas en faire le procès au gouvernement." Pour rappel, la hausse de la taxe foncière, qui sera appliquée en octobre 2022, devrait représenter une recette supplémentaire d'un milliard d'euros pour l'État.