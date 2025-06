Audiovisuel public : Rachida Dati présente son projet de réforme de l'institution ce lundi à l'Assemblée nationale

Article Suggestions

Rachida Dati est sur tous les fronts. Radios, télévision : tout l'audiovisuel public est en grève ce lundi pour protester contre la réforme Dati. Un projet de loi, présenté ce lundi à l'Assemblée nationale, qui prévoit de mettre fin à une exception française et de fusionner Radio France et France Télévisions. Et la ministre est déterminée.